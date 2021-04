Résultats Ligue 1 : le RC Lens mené, Reims et Strasbourg accrochés... tous les scores à la mi-temps

Zapping But! Football Club RC Lens : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Prêté par l'OL au Stade Brestois cette saison, Jean Lucas a inscrit son premier but face au RC Lens. Le milieu brésilien s'en rappellera longtemps puisque le Brésilien a marqué sur un corner direct (1-0, 37e). À Delaune, le Stade de Reims domine le FC Metz mais il est tombé à plusieurs reprises sur un excellent Alexandre Oukidja, impérial su sa ligne (0-0). Aux Costières, pas du but non plus entre le Nîmes Olympique et le RC Strasbourg (0-0), ce qui ne fait pas les affaires des Crocos dans la course au maintien.

Résultats de la 33e journée (mi-temps) :

Nîmes 0 - 0 RC Strasbourg

Stade de Reims 0 - 0 FC Metz

Dijon FCO 0 - 0 OGC Nice

Stade Brestois 1 - 0 RC Lens