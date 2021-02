Résultats Ligue 1 : le RC Lens bien lancé, les Girondins dans le dur

Zapping But! Football Club RC Lens : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Le RC Lens, en cas de victoire face à Dijon, peut s'emparer de la cinquième place de Ligue . Les Sang et Or saisissent pour le moment l'opportunité grâce à un but de Seko Fofana sur une belle reprise acrobatique (30e).

Dans les autres matchs de l'après-midi, le FC Metz réalise une première période convaincante à Nice (0-2) alors que les Girondins sont déjà dans le dur, menés sur la pelouse de Nîmes (1-0). Le RC Strasbourg et Angers, de leur côté, n'ont pas réussi à trouver la faille (0-0).