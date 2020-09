Résultats Ligue 1 : le RC Lens renverse Lorient, Guirassy frappe déjà au Stade Rennais (mi-temps)

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

C'est un joli choc de promu qui a lieu au Moustoir. Une équipe volontaire du RC Lens a été surprise par une formation de Lorient qui a débloqué le compteur par Grbic (1-0, 14e) après une longue hésitation de la VAR. Mais Kakuta sur penalty (1-1, 32e) puis Medina d'un incroyable geste acrobatique (1-2, 34e) ont offert l'avantage aux Nordistes.

Dans les autres rencontres, le Stade Rennais peut déjà compter sur un Sehrou Guirassy en grande forme. La recrue offensive des Bretons a inscrit un doublé malgré l'égalisation de Cubas (2-1).

Le Stade de Reims, de son côté, peut remercier Rajkovic pour avoir conservé sa cage inviolée, détournant notamment un penalty de Bahoken juste avant la pause (0-0). Le Stade Brestois mène enfin sur la pelouse de Dijon grâce à Romain Perraud (1-0).