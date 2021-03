SCO Angers – RC Lens (2-2) : fier de ses hommes, Franck Haise envoie un message à l'ASSE

Zapping But! Football Club RC Lens : nos voeux pour les Sang et Or en 2021

Franck Haise : « On a joué une partie à handicaps. On s'est vite handicapés alors qu'on avait joué 3-4 premières minutes avec la maîtrise du jeu. Sur une action qui n'est même pas un contre mais un ballon dégagé, il y a une mésentente et le premier but d'Angers. Ensuite, on offre une penalty sur une glissade... Sur un terrain très compliqué et pas aux normes de la Ligue 1. Toujours est-il qu'au bout de 8 minutes, on est mené 2-0. Après, il y a eu tout ce qu'on a été en capacité de donner jusqu'au bout, avec les rentrants. C'est bien que l'égalisation soit l'oeuvre de deux joueurs entrés pour aider l'équipe. Cela prouve qu'on est un vrai groupe.

« Il faut avoir du caractère et de la personnalité au plus haut niveau »

Notre capacité de réaction ? J'aime ça. Il faut avoir du caractère et de la personnalité au plus haut niveau. Ce que j'aime aussi, c'est notre personnalité dans le jeu. On pourrait faire autre chose depuis le début de saison mais non, on joue, quel que soit le scénario, favorable, défavorable... On joue. On n'est pas toujours récompensé mais ce soir je prend ce point avec beaucoup de plaisir.

On va préparer le match de Saint-Etienne en les regardant dès ce soir dans l'avion. Ensuite, il y aura de la récup pour certains mais on est tous déjà tourné vers Saint-Etienne. On veut aller faire un gros match dans ce stade mythique face à une équipe de Saint-Etienne qui, même si elle a perdu ce dimanche, a retrouvé des couleurs et des qualités ces derniers temps. Ce ne sera pas un match facile mais j'espère leur poser beaucoup de problèmes. »