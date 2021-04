Stade Brestois - RC Lens (1-1) : arbitrage, jour sans, bon point... les mots forts de Franck Haise

Zapping But! Football Club RC Lens : les enjeux de la rencontre face au FC Lorient

Expulsé à Brest, Franck Haise a vu son RC Lens prendre un point à l'extérieur (1-1), et continuer sa série d'invisibilité (12 matchs sans défaite). Interrogé par le média du club, l'entraîneur des Sang et Or était satisfait : "Tout les points comptent. On continue notre série. C’est une série exceptionnelle. On n’a pas fait le match que l’on voulait faire. L’entame a été insuffisante. On a fait une erreur sur le but. Il fallait rester lucide. Des événements ont été compliqués à accepter. Heureusement, Ganago a pu obtenir ce penalty logique. »

Haise a pointé un gros défaut durant cette après-midi et espère récupérer des forces vives pour la rencontre face à Nîmes : "On était en déficit de création. On en a quand même plus fait que notre adversaire. Ce n’était pas un bon match. Maintenant, il faut récupérer du monde. On va pouvoir s’entraîner avec plus de monde. On espère récupérer Seko et un autre joueur. On a perdu Steven et Simon, suspendus. On va retravailler avec un groupe plus large. J’espère qu’on retrouvera tout ce qui fait notre force. On ne peut pas être toujours très bon. »

