Stade Brestois - RC Lens : les compos sont tombées

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Victoire impérative pour le RC Lens cet après-midi à Brest après son faux pas de mercredi contre Nice (0-1). Si les Sang et Or veulent éviter d'être gagnés par le doute, ils doivent prendre les trois points car l'OM pourrait s'envoler à la 2e place en cas de succès face aux Aiglons au Vélodrome à 20h45 et voir l'ASM revenir dangereusement. Le souci, c'est que le SB29 a lui aussi besoin d'une victoire pour s'éloigner de la zone rouge... Brest : Bizot - Lala, Hérelle, Dari, Brassier - Belkebla, Lees-Melou, Camara - Honorat, Mounié, Le Douaron.

Lens : Samba - Gradit, Danso, Medina - Le Cardinal, Abdul Samed, Fofana, Machado - Sotoca, Openda, Pereira Da Costa. À une heure du coup d'envoi, découvrez 𝐥𝐞 1⃣1⃣ 𝐬𝐚𝐧𝐠 𝐞𝐭 𝐨𝐫 qui débutera la confrontation face au @SB29 🔥



➡️ Julien Le Cardinal signe sa première titularisation en @Ligue1UberEats.#FierDEtreLensois #SB29RCL pic.twitter.com/nljecxEpW5 — Racing Club de Lens (@RCLens) February 5, 2023

Pour résumer Le RC Lens est en quête de rebond après sa défaite à Bollaert contre Nice (0-1) mercredi. Il se déplace cet après-midi à Brest, qui a lui aussi été battu, à Monaco. Les deux entraîneurs viennent de dévoiler leur onze de départ.

Raphaël Nouet

Rédacteur

