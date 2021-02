RC Lens - Stade de Reims (1-1) : Yunis Abdelhamid a été impressionné par les Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : satisfactions, déceptions... le premier bilan de la saison des Sang et Or

Absent lors du déplacement du Stade de Reims à Lens, Yunis Abdelhamid, à l'image de ses équipiers, a souffert devant la performance de son équipe. Interrogé par beIN Sport, le défenseur central a avoué que les Rémois avaient eu de la chance face aux Sang et Or : "Oui, c’est clair on s’en sort très bien. Le score ne reflète pas le match, on ne méritait pas le point du nul. Mais, ça démontre que les collègues ont bien défendu. Lens était largement supérieur. Quand on ne peut pas gagner, il faut savoir ne pas les perdre. Mes équipiers ont tout donné pour finir avec ce point. On avance, on se rapproche du maintien. Ce point comptera à la fin."

Dans un second temps, le capitaine du SDR a tenu à féliciter trois équipiers : "On a été efficace sur notre première occasion. Lens a mis en place son jeu, on a été sur le reculoir. On a beaucoup défendu. Pedrag a fait un gros match comme, Wout et Marchal. Ces trois joueurs ont fait un énorme match défensivement. Ils ont aidé l’équipe à sauver ce point du nul. Pedrag nous prouve qu’il a une capacité à gérer les penalties. Il a aussi de la réussite. Il est très performant. Quand le gardien arrête un penalty, l’équipe adversaire est affaiblie et nous cela donne de l'énergie à l'équipe."