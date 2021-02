Stade de Reims – RC Lens (1-1) : Kakuta victime du roi incontesté des penaltys

Zapping But! Football Club RC Lens : la rétrospective de l'année 2020 des Sang et Or

Dominateur, le RC Lens n'est pas parvenu à battre le Stade de Reims samedi soir (1-1). Si la VAR est l'une des raisons du partage des points, la prestation de Perdrag Rajkovic en est une autre. Le Serbe a également eu de la réussite sur le penalty raté de Gaël Kakuta.

Perdrag Rajkovic, le meilleur en Europe sur péno

Et si on peut penser que le maître à jouer des Sang et Or n'a pas été inspiré au moment de poser le cuir et de se présenter face à Rajkovic, il n'y a pas non plus de hasard à cette échec. En effet, le Serbe en impose dans l'exercice, poussant souvent les adversaires à forcer leurs frappes et à prendre des risques.

C'est simple, comme le rapporte Opta, Perdrag Rajkovic est tout simplement le gardien le plus performant des cinq grands championnats sur penalty... Et il écrase la concurrence. Rajkovic n'a encaissé que 30% des penaltys auxquels il a fait face depuis ses débuts en Ligue 1 en 2019-20 (3/10). Un chiffre assez fou quand on sait que, sur penalty, le rapport est souvent inversé entre tireurs et gardiens (7 buts sur 10 tentatives en moyenne).