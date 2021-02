Stade de Reims – RC Lens (1-1) : Ménès crie au scandale, Haise préfère souligner le contenu

Zapping But! Football Club RC Lens : nos voeux pour les Sang et Or en 2021

Au vu de l'énorme domination du RC Lens à Reims, ramener seulement un point peut susciter de grosses frustrations. Franck Haise, après la rencontre, a d'ailleurs reconnu « beaucoup de frustration de ne pas prendre qu'un point dans un match autant maîtrisé ».

Un scénario d'autant plus dommageable que les Sang et Or auraient sans doute dû bénéficier d'un penalty en fin de rencontre, l'arbitre préférant siffler la fin du match après un accrochage pourtant évident de Rajkovic sur Seko Fofana.

Un penalty non sifflé fait bondir Ménès

Une décision qui a d'ailleurs provoqué la colère de Pierre Ménès. « Le péno évident dans les arrêts de jeu pour la faute de Rajkovic sur Fofana c’est quoi ? Scandale et Wattellier toujours aux fraises », a tweeté Ménès.

S'il a tout de même relevé des « faits de jeu contraires », Franck Haise préfère néanmoins souligner le fait que son équipe « dégage quelque chose de très fort ». Le technicien lensois préférant « se dire que ce que les joueurs ont produit du début jusqu'à la fin est quand même très encourageant. »