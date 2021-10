Stade Rennais, ASSE : nouvelle désillusion pour Ntep, Ganago (RC Lens) va en profiter

Zapping But! Football Club RC Lens : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Franck Haise

Alors que Paul-Georges Ntep, à Boavista depuis le début de la saison, devait fait son retour en sélection, l'ancien joueur du Stade Rennais et de l'ASSE (29 ans) doit finalement déclarer forfait. Une blessure le prive en effet de la double confrontation face au Mozambique les 8 et 11 octobre prochains dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2022. Et c'est le Lensois Ignatius Ganago qui a été rappelé à sa place. Ntep n'a disputé que 3 matches depuis son arrivée au Portugal (1 passe décisive). Il n'avait plus été appelé par le Cameroun depuis deux ans. Ganago a inscrit 2 buts en 6 matches avec Lens.

