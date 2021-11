Stade Rennais : quand Bourigeaud se remémore son départ de Lens

Zapping But! Football Club RC Lens - La question de la semaine

Plus de quatre ans, déjà, qu'il a quitté le Nord pour rejoindre la Bretagne. Lui le Lensois, pilier du Racing, qui décidait, au mois de juin 2017, d'aller tenter l'aventure au Stade Rennais. Un choix gagnant pour Benjamin Bourigeaud qui, dans un entretien accordé au site Stade Rennais on Line, est longuement revenu sur ses racines et son déchirement de quitter le RCL. Morceaux choisis.

Le départ

"C’était un sentiment particulier, car je finis sur une saison où on accède pas à la Ligue 1. C’était une déception de ne pas avoir pu remonter avec mon club formateur. C’était un déchirement car j’y ai vécu beaucoup de choses depuis tout petit. J’ai quitté ma famille à 10 ans et demi pour rejoindre ce club, j’ai grandi là-bas, j’y ai passé toutes mes classes, et j’y suis passé en pro. Un déchirement oui, une déception non, car j’étais content de rejoindre le Stade rennais. Ça me permettait de redécouvrir la Ligue 1, que j’avais découverte avec Lens, et de voir autre chose, de progresser, ce qui était mon objectif premier. Mais forcément, c’était douloureux de quitter le RC Lens."

Un retour régulier

"Je suis quelqu’un d’assez familial. J’aime bien rentrer à la maison, ça me permet de me ressourcer, de reprendre l’air du Nord. J’ai toute ma famille là-bas, celle de ma femme aussi. Ça nous permet de changer d’air aussi. On se ressource parfois tous les trois ailleurs, mais de temps en temps c’est aussi bien de rentrer chez soi."