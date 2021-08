Stade Rennais - RC Lens (1-1) : le beau cadeau de Badé à ses anciens coéquipiers

Zapping But! Football Club RC Lens : les meilleures déclarations de l'année 2020

Après un an passé au RC Lens où il a été l'une des révélations de la saison 2021-2022 de Ligue 1, Loïc Badé a quitté les Sang et Or cet été pour rejoindre le Stade Rennais. Pour son premier match officiel sous les couleurs rennaises, le défenseur central a joué ce dimanche contre son ancien club (1-1).

Après la rencontre, Loïc Badé est rentré dans le vestiaire lensois pour rencontrer son ancien staff et ses anciens coéquipiers. Le joueur de 21 ans en a profité pour leur offrir une cinquantaine de maillots du Stade Rennais. "Loïc c’est la classe. Sur le terrain, rarement vu un jeune aussi fort. S’il continue, il peut être le successeur des grands défenseurs de l’Équipe de France", a confié le gardien du RC Lens, Jean-Louis Leca, en conférence de presse d'après-match.

🏁 Au terme d'une rencontre très rythmée, face à une formation ambitieuse du championnat, les hommes de Franck Haise ramènent un bon point de Bretagne. @staderennais 1⃣-1⃣ @RCLens



⚽️ Fofana (16')#SRFCRCL pic.twitter.com/UDzaLGr416 — Racing Club de Lens (@RCLens) August 8, 2021