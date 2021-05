Stade Rennais, RC Lens : Bourigeaud envoie des fleurs aux Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

À l'issue de la 38e et dernière journée de Ligue 1, le RC Lens, tenu en échec sur sa pelouse par l'AS Monaco (0-0), s'est fait dépasser par le Stade Rennais, vainqueur face à Nîmes (2-0), à la 6e place du classement, synonyme de qualification pour la Ligue Europa Conférence. Malgré ce couac, les Sang et Or ont réalisé une magnifique saison 2020-2021.

"Lens peut être fier de sa saison"

Benjamin Bourigeaud face au RC Lens Credit Photo - Icon Sport

Une saison saluée par le milieu de terrain rennais, Benjamin Bourigeaud, passé par le Racing de 2013 à 2017. "Lens peut être fier de sa saison parce qu’ils ont fourni un travail exceptionnel cette année, pour une remontée en Ligue 1 ce n’est pas facile. Je leur tire mon chapeau et j’espère qu’ils continueront sur leur lancée", a confié l'ancien Lensois, dans des propos rapportés par Ouest-France.