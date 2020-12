RC Lens - Mercato : tancé par son coach, Mounir Chouiar proche de la sortie ?

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

L'année dernière, à la toute fin du mercato estival, Mounir Chouiar avait décidé de quitter le RC Lens pour Dijon. À l'époque, l'offensif des Sang et Or avait fait le choix de découvrir la Ligue 1, alors que le RCL avait raté la montée dans l'élite professionnelle. Pour sa première saison au plus haut niveau français, le natif de Liévin avait brillé avec 4 buts en 20 apparitions.

Ses bonnes performances avaient attiré les intérêts, notamment de clubs anglais. Chouiar avait envie de mettre les voiles, mais au final, Dijon a fait le forcing pour conserver son élément encore sous contrat jusqu'en 2022.

Mais, à contrario de son club formateur, Mounir Chouiar connaît un début de saison très moyen. L'ailier gauche a du mal à digérer son transfert raté. Le moral dans les chaussettes, il n'impacte pas autant le jeu bourguignon que la saison passée (2 passes décisives en 13 matches). Après la défaite face à l'AS Monaco (0-1), David Linarès a sermonné son joueur de 21 ans : "Le talent, c'est de faire la différence, de marquer des buts. Vous avez la bonne analyse, faites le bon constat. Aujourd'hui il n'est pas au niveau auquel on l'attend."

Preuve de son agacement, le coach du DFCO n'a pas hésité à le remplacer dès l'heure de jeu : "On ne va pas attendre d'un joueur qu'il se réveille pour faire la différence. Aujourd'hui, le constat est le même qu'après Lille. Sa production n'est pas satisfaisante."

Le RC Lens dispose d'un pourcentage sur un futur transfert

En froid avec son coach, Mounir Chouiar pourrait décider de fuir la lanterne rouge dès le mercato de janvier. Si sa cote a baissé, l'international français moins de 21 ans disposerait encore de touches en Ligue 1 et outre-Manche.

Cédé pour 3,5M€ par le RC Lens en septembre 2019, le joueur formé à la Gaillette pourrait encore rapporter quelques deniers à son ex-club. En cas de vente, Dijon devra régler aux Artésiens une certaine somme selon un pourcentage à la revente négocié entre les deux entités.