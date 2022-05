Troyes - RC Lens : Haise croit dur comme fer à l'Europe et en dit plus sur sa prolongation

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Cabot serait-il une bonne pioche pour remplacer Clauss ?

Franck Haise : "Ce sont 3 points qui nous permettent d’avoir une finale à jouer même si ça ne sera pas la seule finale. Ce sera un super dernier match à jouer. Avoir passé cette barre des 60 points est un signal fort comme le fait d’être resté dans le match après une première demi-heure très mitigée. On va pouvoir aller au bout de cette saison avec des ambitions. On n’a pas fait une bonne première demi-heure, il manquait beaucoup de choses dans le positionnement, dans le pressing, sur le plan technique, mais après on a le mérite de montrer un peu autre chose. On égalise puis Arnaud Kalimuendo marque un magnifique but et on bascule à la pause avec un avantage qui n’est pas forcément mérité à ce moment là. On a fait une bonne 2e période en se montrant solide avec un 3e but qui a tué une grande partie du suspense. Il y avait une belle ambiance ce samedi soir avec les supporters lensois mais aussi les troyens. Quand on est arrivé et qu’on a vu tous ces maillots Sang et Or, c’est clair que ça donnait envie d’aller chercher les 3 points. De quoi motiver à prolonger ? Cela fait partie des éléments qui comptent pour un entraîneur."

Pour résumer Le RC Lens s'est imposé ce samedi sur la pelouse de Troyes (3-1), à l'occasion de la 37e journée de Ligue 1. Découvrez la réaction de l'entraîneur des Sang et Or, Franck Haise, après la rencontre.

Fabien Chorlet

Rédacteur