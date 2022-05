Troyes - RC Lens : les 3 enseignements de la victoire des Sang et Or, toujours en courses pour l'Europe

Zapping But! Football Club RC Lens : qui est la révélation lensoise de la saison ?

Clauss a été stratosphérique

Auteur d’une passe décisive pour Arnaud Kalimuendo (45e) et d’un but chanceux sur coup franc (71e), Jonathan Clauss, qui s’est montré hyper actif sur son couloir droit tout au long du match, a livré une prestation XXL.

Septième match consécutif sans défaite

Grâce à cette victoire, les hommes de Franck Haise ont enchaîné un septième match d’affilé sans défaite en Ligue 1, confirmant qu’ils finissent la saison en fanfares.

Ce n’est pas mort pour l’Europe

Avec ces trois points et la défaite dans le même temps de l’OGC Nice face au LOSC (3-1), le RC Lens, qui pointent à la 7e place, peut encore croire à la 5e place et à une qualification pour la prochaine Ligue Europa Conférence. Tout se jouera au dernier match de la saison où les Sang et Or recevront l’AS Monaco.

🏁 Le Racing voit triple à Troyes 🔥🔥🔥



Au terme d'une seconde période maîtrisée, le Racing s'adjuge un succès précieux pour se rapprocher du haut du classement !@estac_officiel 1⃣-3⃣ @RCLens



⚽️ @KevinDanso98 (42')

⚽️ @a_kalimuendo (45')

⚽️ @Djoninho25 (71')#ESTACRCL pic.twitter.com/bcKH4mFdnH — Racing Club de Lens (@RCLens) May 14, 2022

Pour résumer Mené jusqu’à la 42e minute, le RC Lens a renversé ce samedi Troyes (3-1), à l’occasion de la 37e journée de Ligue 1. Voici les 3 enseignements à retenir de la victoire des Sang et Or.

