ESTAC - RC Lens : les 4 enseignements du match nul du Racing

Fin de série évitée de peu

Les hommes de Franck Haise, qui n'ont plus perdus depuis le 9 octobre dernier et la défaite lors du derby contre le LOSC (1-0), ont évité de peu de mettre fin à leur série d’invincibilité. Mais cela fait désormais 12 matchs consécutifs sans défaite toutes compétitions confondues pour le club artésien.

Openda fantomatique

Remplacé dès l’heure de jeu par Wesley Saïd, l’attaquant belge a été très discret, touchant seulement 22 ballons et ne tirant qu’une seule fois au but.

Frankowski, le meilleur Lensois

Au contraire de Loïs Openda, Przemyslaw Frankowski a été très bon. Très actif sur son couloir droit, le piston polonais a remporté la plupart des duels qu’il a disputé (7 duels gagnés sur 10) et a souvent amené le danger dans la surface troyenne. Il est d'ailleurs à l'origine du but égalisateur inscrit par Adrien Thomasson (88e).

La menace OM se rapproche

Avec ce match nul, le RC Lens peut se faire doubler par l’Olympique de Marseille au classement en cas de victoire ce samedi des Olympiens contre l’AS Monaco.

🏁 Le Racing refuse la défaite 😤



Menés au score contre le cours du jeu, les Sang et Or se sont démenés jusque dans les derniers instants pour arracher l'égalisation. Les Artésiens poursuivent leur série de matchs sans défaite.@estac_officiel 1⃣-1⃣ @RCLens #ESTACRCL pic.twitter.com/QgTf1QnK8J — Racing Club de Lens (@RCLens) January 28, 2023

Pour résumer Le RC Lens a été accroché ce samedi sur la pelouse de Troyes (1-1), pour le compte de la 20e journée de Ligue 1. Voici les quatre enseignements à retenir de ce match nul des Sang et Or.

