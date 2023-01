Troyes - RC Lens : les compos officielles

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Vice-champion d'automne, le RC Lens tentera de consolider sa place de dauphin du Paris Saint-Germain au classement en ramenant les trois points du stade de l'Aube. À une heure du coup d'envoi, découvrez les onze de départ alignés par Patrick Kisnorbo et Franck Haise. Troyes : Gallon - T. Baldé, Porozo, Palmer-Brown, Salmier (cap.), Larouci - Kouamé, Chavalerin - Bruus, M. Baldé, R. Lopes. 🔥 Coup d’oeil sur le 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 troyen pour cette rencontre face au @RCLens ! 👀#ESTACRCL 🔵⚪️ pic.twitter.com/R0TFr3umBU — ESTAC Troyes (@estac_officiel) January 28, 2023 RC Lens : Samba - Gradit, Danso, Haïdara - Frankowski, Abdul Samed, Fofana (cap.), Machado - Sotoca, Openda, Claude-Maurice. H-1 avant cette 2⃣0⃣e journée de @Ligue1UberEats 🔥



Voici 𝐥𝐞𝐬 𝐒𝐚𝐧𝐠 𝐞𝐭 𝐎𝐫 qui débuteront la rencontre face à l'@estac_officiel !



🔙 Alexis Claude-Maurice retrouve le onze de départ en championnat.#FierDEtreLensois #ESTACRCL pic.twitter.com/mLZS6soB48 — Racing Club de Lens (@RCLens) January 28, 2023

