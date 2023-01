ESTAC - RC Lens : les Sang et Or tenus en échec à la pause

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Adam Buksa, une bonne pioche pour les Sang et Or ?

Après 45 minutes de jeu, le RC Lens n'a pas trouvé la faille contre Troyes. Malgré une nette domination, les hommes de Franck Haise ne sont pas créés de véritables occasions. Il restera 45 minutes aux Sang et Or pour tenter de ramener les trois points du stade de l'Aube. ⏯️ Ultra dominateurs, les Lensois sont fidèles à leurs principes et ne cessent de pousser pour se procurer des situations. Face à des Champenois très regroupés, il faudra redoubler de créativité et d'efficacité pour trouver la faille.@estac_officiel 0⃣-0⃣ @RCLens #ESTACRCL pic.twitter.com/iWDNvIuDX1 — Racing Club de Lens (@RCLens) January 28, 2023

Pour résumer Malgré une nette domination, le RC Lens, dauphin du Paris Saint-Germain au classement, est accroché à la pause sur la pelouse de Troyes (0-0), à l'occasion de la 20e journée de Ligue 1.

