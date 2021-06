ASSE - Mercato : le RC Lens relance Bouanga avec un atout de taille

Zapping But! Football Club RC Lens : tops, flops, avenir... le bilan de la saison 2020-2021 des Sang et Or

La rumeur Denis Bouanga n’est pas nouvelle au RC Lens. Elle date d’il y a déjà plusieurs semaines mais elle a été remise au goût du jour.

Foot Mercato fait ainsi savoir que le milieu offensif de l’ASSE fait toujours bel et bien partie des cibles estivales du club artésien. Mieux, on apprend que Bouanga pourrait quitter le Forez cet été alors que l’Olympiakos Le Pirée est également intéressé par son profil.

Haise a repéré Bouanga

Le RC Lens possèderait néanmoins un atout de taille pour l’attirer dans ses filets : Franck Haise. Les deux hommes se sont côtoyés au FC Lorient, le coach des Sant et Or l’avait lui-même repéré en division d’honneur, à l’AS Mulsanne. Sous contrat jusqu’en juin 2023, l’attaquant de 26 ans est estimé à 9 millions d’euros par la plateforme Transfermarkt.