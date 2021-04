ASSE - Mercato : Ruffier a fait décoller la plus grosse révélation du RC Lens !

Zapping But! Football Club RC Lens : les meilleures déclarations de l'année 2020

Jonathan Clauss est LA révélation du RC Lens cette saison. S’il serait injuste de ressortir un joueur plus qu’un autre pour résumer l’exercice très solide des Sang et Or en L1, le piston droit se démarque par sa constance et ses statistiques prometteuses (2 buts et 6 passes décisives en 26 matches de L1).

À 28 ans, Clauss a pourtant mis du temps avant d’éclore au plus haut niveau. En grattant bien, on apprend que c’est un but en Coupe de France contre l’ASSE et Stéphane Ruffier en 2016 lorsqu’il était à Raon-L’Étape qui a fait décoller sa carrière !

« Il avait marqué un but à Ruffier, ça l’a aidé à trouver un club plus haut »

« Notre parcours en Coupe de France a été très influent pour lui, estime l’ancien coach de Raon dans L’Équipe. Notre match contre Saint-Étienne était passé à la télé, il avait été bon et avait marqué un but à Stéphane Ruffier. Ça l’a aidé à trouver un club plus haut. » Pour mémoire, Clauss avait marqué mais les Verts s’étaient finalement qualifiés pour les 16es de finale (1-1, 4 tab 3).