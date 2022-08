RC Lens, OL - Mercato : Seko Fofana torpille l’arrivée d’une recrue très attendue à l'ASSE

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Adam Buksa, une bonne pioche pour les Sang et Or ?

Même Laurent Batlles ne peut plus cacher la rumeur. Au sortir du match nul de l’ASSE hier face à Quevilly-Rouen en L2 (2-2), le coach des Verts a confirmé l’arrivée imminente du milieu axial Benjamin Bouchouari en provenance de Roda. « Bouchouari, c'est un milieu de petite taille avec beaucoup de qualité technique. Il peut devenir important pour nous. Il doit s'adapter à la Ligue 2 française mais il est intéressant. Il va rentrer dans notre système avec beaucoup d'envie », a-t-il affirmé en conférence de presse. Le Progrès a confirmé hier soir la signature programmée de Bouchouari avec un gros bémol venu du Nord « Il sera effectivement demain à Saint-Etienne pour passer sa visite médicale. Et s’engager dans la foulée, sauf concurrence... de dernière minute de Lens. » Un retour de flamme du RC Lens dans le dossier Bouchouari ne surprendrait personne puisque l’annonce du milieu axial Seko Fofana de changer d’agent pour passer chez Sport Cover hier soir a relancé l’idée d’un départ cet été. « Seko Fofana change d’agent, fait remarquer MSV Foot. Personne n’est irremplaçable, vous croyez bien que les dirigeants ont préparé le coup depuis des mois … Ghisolfi a toujours su, parfaitement, pallier les départs. Un départ n’est pas certain mais le fait qu’il change d’agent à ce moment-ci, c’est bizarre. » Seko Fofana change d’agent … ok. Est-ce que Lens est déjà mort parce qu’il avait perdu un joueur ? Personne n’est irremplaçable, vous croyez bien que les dirigeants ont préparé le coup depuis des mois …



Ghisolfi a toujours su, parfaitement, pallier les départs. — 𝗠SV FOOT (@MSVFoot) August 15, 2022

Pour résumer Alors que tout semblait sur les rails pour faire signer le milieu de terrain de Roda Benjamin Bouchouari (20 ans), l’ASSE pourrait voir le RC Lens revenir fort dans ce dossier brûlant du mercato. La faute à Seko Fofana ?

Bastien Aubert

Rédacteur

Podcast Men's Up Life