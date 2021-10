FC Barcelone - Mercato : Koeman prêt à doubler le RC Lens pour cet ancien du LOSC

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Le RC Lens a un œil attentif à la situation de Divock Origi à Liverpool, où l'ancien joueur du LOSC ne joue plus du tout. Depuis le début de la saison, l'attaquant n'a disputé que 157 minutes. Il se dirige donc tout droit vers un départ.

Origi proposé au Barça

Et selon Esport 3, le Belge a une destination privilégiée. Elle mène au FC Barcelone. En effet, selon le média, Origi s'est proposé au club catalan. Esport 3 rappelle qu'Origi est en fin de contrat en juin prochain et que la porte pourrait s'ouvrir dès cet hiver. Mais avec Sergio Agüero, Martin Braithwaite, Luuk de Jong, Memphis Dapay, Ansu Fati et Ousmane Dembélé Ronald Koeman a déjà de nombreuses options en attaque, où le Barça rêve d'enrôler un autre joueur évoluant en Angleterre : Raheem Sterling (Manchester City).