FC Nantes - Mercato : le RC Lens piste un ancien attaquant des Canaris

Selon les informations de MSV Foot, le RC Lens, en quête d'un avant-centre lors du mercato estival pour combler le départ d'Arnaud Kalimuendo, serait intéressé par l'attaquant de l'OH Louvain, Thomas Henry (26 ans).

Passé sous les couleurs du FC Nantes lors de la saison 2015-2016 où il n'a joué que 26 minutes, le Belge a inscrit pas moins de 21 buts en 31 matchs de Jupiler Pro League la saison dernière.

Mais alors que son club réclamerait 6 millions d'euros pour le laisser partir cet été, l'ancien Canari privilégiait un départ vers l'Angleterre plutôt qu'un retour en France. Les Sang et Or vont donc devoir se montrer persuasifs pour faire la différence dans ce dossier.

🚨Selon nos informations, le Racing Lens resterait attentif à la situation de Thomas Henry (Ex: Nantes, Chambly et Tubize). Son transfert à Swansea aurait pris du plomb dans l’aile ces dernières heures. Son club, Louvain, réclame 6 millions. #RCLens #Swansea pic.twitter.com/Pvq3GCWeOr — MSV ⚽️ (@MSVFoot) June 25, 2021