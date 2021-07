FC Nantes - Mercato : un jeune Canari a rejoint le RC Lens et fait déjà parler de lui

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Même si rien n'est encore officiel, le jeune portier du FC Nantes, Valentino Lesieur (18 ans), va rejoindre le RC Lens cet été. Le Portugais, qui évoluait jusque là avec les U19 Nationaux du FCN, était d'ailleurs présent ce mardi à l'entraînement des Sang et Or.

Une arrivée confirmée en conférence de presse par Franck Haise. "Valentino Lesieur nous rejoint. C'est un gardien de but de 2003. Il sera aux côtés de Jean-Louis Leca, Wuilker Farinez et Yannick Pandor", a confié l'entraîneur lensois devant les médias.

Dans la hiérarchie, Valentino Lesieur devrait être en concurrence avec Yannick Pandor pour le poste de troisième gardien.

