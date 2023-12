FC Nantes, RC Lens, OM - Mercato : une bonne affaire s’ouvre cet hiver en Ligue 2

Zapping But! Football Club RC Lens : peut-on croire en un retour de Seko Fofana ?

Le mercato arrive à grands pas et une première bonne affaire pourrait s'ouvrir en Ligue 2 pour certains clubs de Ligue 1. Laissé de côté depuis la prise de poste de Nicolas Seube, Yoann Court devrait en effet quitter le Stade Malherbe de Caen dès le mois de janvier prochain.

« Yoann Court, placé sur la liste des transferts pour le mercato d’hiver, explique sur X Mohamed Toubache-Ter. Il est préférable que ça se fasse à l’amiable. Par respect pour le joueur, je ne vais pas dévoiler la raison… et le club a l’élégance de ne pas communiquer, non plus. Il est préférable de se dire merci et de se séparer sans faire de scandale ! »

L'OM, Nantes et Lens étaient intéressés...

Devant cette porte de sortie inattendue, plusieurs clubs de Ligue 1 pourraient raviver leur intérêt cet hiver pour le milieu offensif de 33 ans. En 2020, pas moins de trois écuries de L1 avaient pris la température pour ce dernier : l’OM, le FC Nantes et le RC Lens.

Yoann Court, placé sur la liste des transferts pour le mercato d’hiver. #SMCaen — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) December 13, 2023

