RC Lens - Mercato : Fofana a refusé deux cadors italiens

Débarrassé de ses pépins physiques, Seko Fofana donne, depuis plusieurs semaines, sa pleine mesure au RC Lens. L'ex-élément de l'Udinese justifie le gros investissement consenti par les Sang et Or, au dernier mercato estival. Auprès de la presse italienne, l'intéressé est revenu sur son départ de Serie A.

Fofana a expliqué son choix de carrière auprès SkySport : "Après 4 ans en Italie, je voulais être plus proche de ma famille. Surtout après la situation liée au Covid-19, j’ai ressenti le besoin de rentrer près de chez moi (...). Lens m’a convaincu par son projet sportif et Je me suis senti important. Ramener ce club au sommet m’a incité à faire ce choix. On m’a dit que j’étais fou, on m’a demandé ce que j’allais faire à Lens, mais au final, je suis content de voir où le club en est."

Auteur de prestations remarquées en Italie, plusieurs cylindrées transalpines ont tenté de convaincre l'ancien Bastiais : "L’été dernier, Milan s’est manifesté, puis les négociations se sont arrêtées. Même l’Atalanta a essayé sérieusement. J’aurais joué la Ligue des Champions et je me sentais prêt pour cette compétition, mais j’avais déjà décidé de quitter l’Italie et j’ai choisi mon nouveau défi. Peut-être que les italiens ne le savent pas, mais Lens est un top club en France, avec une histoire derrière lui."