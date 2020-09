RC Lens - Mercato : Haise en passe de perdre un immense espoir ?

Depuis toujours, le RC Lens s'appuie sur sa formation pour rivaliser au haut niveau avec des clubs plus fortunés. À la Gaillette, célèbre centre de formation des Artésiens, les formateurs s'évertuent à façonner les pépites de demain. Mais, chaque saison, les Sang et Or sont attaqués par des grandes cylindrées, prêtes à mettre la main sur de grands espoirs.

Selon les informations de nos confrères de Foot Mercato, Simon Nsana est suivi de près par plusieurs écuries européennes. Des clubs belges, allemands et anglais ont coché le nom du milieu de terrain. À 20 ans, l'ex-international français moins de 18 ans évolue encore avec la réserve du RC Lens. Toujours d'après Foot Mercato, Manchester City pourrait passer à l'action dans le futur. Franck Haise, qui base son projet sur de jeunes éléments, est prévenu.