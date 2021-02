RC Lens – Mercato : le PSG a lié le dossier Kalimuendo à un homme de confiance de Pochettino

Zapping But! Football Club RC Lens : les meilleures déclarations de l'année 2020

Pour sa première saison chez les professionnels, Arnaud Kalimuendo se régale au RC Lens. L’été dernier, le Titi du PSG avait fait le choix de mettre le cap vers l’Artois pour engranger du temps de jeu.

Une décision qu’il ne doit pas regretter. Du côté de Bollaert-Delelis, le buteur a disputé 19 rencontres de Ligue 1. Il a marqué quatre fois et a délivré deux passes décisives. Les Sang et Or ont été séduits… comme le PSG !

Dans l’Équipe du jour, on apprend que les Rouge et Bleu ont lié le dossier Kalimuendo à celui de Moise Kean. Apprécié par les décideurs du PSG, l’Italien réalise une belle saison dans la capitale. Prêté par Everton, Kean pourrait ne pas rester du côté du Parc des Princes en raison d’une option d’achat jugée trop élevée. Pour remplacer l’ex-Bianconero, le club réfléchirait à intégrer Arnaud Kalimuendo.