LOSC, RC Lens - Mercato : Chevalier aurait pu être Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : qui sont les Tops et les Flops du mois de mars ?

Invité ce mardi de l'émission Europe 1 Sport sur les ondes d'Europe 1, le portier français a confié qu'il aurait pu être formé au RC Lens plutôt qu'à Lille. "Je n'ai jamais été branché par Lens. J'ai eu des touches plus jeune là-bas, réalisé des tournois et des détections", a révélé le natif de Calais, qui a finalement rejoint le centre de formation du LOSC à l'âge de 13 ans.

Lucas Chevalier sur @Europe1 : "Je n'ai jamais été branché par Lens. J'ai eu des touches plus jeune là-bas, réalisé des tournois et des détections. (...) Au LOSC, plus jeune, j'avais mes références comme Michel Bastos. J'aimais beaucoup Gervinho et l'équipe du titre de 2011." pic.twitter.com/7fI4r6SjEg