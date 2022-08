OGC Nice - Mercato : Claude-Maurice a tranché entre le RC Lens et le RC Strasbourg

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Le RC Lens n’est pas rassasié au mercato estival. Le club artésien, qui a déjà recruté Brice Samba, Jimmy Cabot, Salis Abdul Samed, Lucasz Poreba, Loïs Openda et Adam Buksa cet été, pourrait ne pas avoir bouclé son recrutement dans le sens des arrivées. Comme déjà évoqué lundi soir, les dirigeants lensois seraient en négociations avancées avec leurs homologues de l'OGC Nice pour l'arrivée d'Alexis Claude-Maurice et doivent faire avec la concurrence du RC Strasbourg. Malgré l’intérêt alsacien, l’ailier des Aiglons aurait une préférence pour le RC Lens, où il retrouverait son ancien entraîneur au FC Lorient Franck Haise. « Pour le moment, avantage Lens », a précisé le journaliste de Foot Mercato Sébastien Denis, sur Twitter. Détails d’importance : Lens proposerait un transfert sec tandis que Strasbourg privilégie un prêt. Pour le moment, avantage Lens 🔴🟡 https://t.co/0SkaLsAgVI — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 30, 2022

Pour résumer Dans les petits papiers du RC Lens et du RC Strasbourg dans cette dernière ligne droite du mercato estival, Alexis Claude-Maurice (OGC Nice, 24 ans) aurait déjà tranché au sujet de son avenir personnel : direction l'Artois !

Bastien Aubert

Rédacteur

