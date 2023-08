OM - Mercato : Alexis Sanchez a recalé un autre cador de Ligue 1 que Marseille !

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Comme nous vous l'avons relayé ce samedi matin, Alexis Sanchez aurait d'autres priorités qu'une prolongation à l'Olympique de Marseille et privilégierait plutôt un retour à l'Inter Milan. VOIR AUSSI : CONSULTEZ LA FICHE D'ALEXIS SANCHEZ Le RC Lens a tenté Alexis Sanchez ! Mais alors que rien n'est encore scellé pour l'avenir du désormais ex-attaquant de l'OM, Mohamed Toubache-Ter nous apprend que les dirigeants du RC Lens, en quête depuis plusieurs semaines d'un remplaçant à Loïs Openda, parti au RB Leipzig, auraient tentés de recruter l'international chilien aux 153 sélections. Une approche refusée par Alexis Sanchez. Lens a tenté de faire Alexis Sanchez… qui pourrait débarquer du côté de Barcelone.



Lens a tenté de faire Alexis Sanchez… qui pourrait débarquer du côté de Barcelone.



La priorité de Greg Thill était Ekitike.#RCLens — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) August 19, 2023

Fabien Chorlet

Rédacteur