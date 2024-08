OM Mercato : Wahi (RC Lens) est arrivé à Marseille, sa visite médicale est programmée !

Alors que l'OM et le RC Lens auraient trouvés ces dernières heures un accord pour son transfert à hauteur de 25 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus, Elye Wahi a pris la route ce lundi pour Marseille. Et l'ancien Montpelliérain vient d'arriver à l'aéroport de Marignane, comme on peut le voir sur une vidéo publiée sur Twitter par La Minute OM.

Visite médicale ce mardi pour Wahi !

Toujours d'après la Minute OM, toujours très bien renseigné sur ce qui se trame chez les Phocéens, le futur ex-attaquant des Sang et Or devrait passer ce mardi matin sa visite médicale. Il devrait ensuite parapher un contrat de cinq ans, soit jusqu'en juin 2029, en faveur du club phocéen.

Bienvenue Elye Wahi 🇫🇷 💙🤍 pic.twitter.com/ALjgIiKFFx — La Minute OM (@LaMinuteOM_) August 12, 2024

