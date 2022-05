OM, OL, OGC Nice - Mercato : le RC Lens a fixé le prix de Clauss, son départ est en marche !

Zapping But! Football Club RC Lens : qui est le meilleur Sang et Or de la saison ?

Auteur d'une nouvelle saison pleine avec le RC Lens, Jonathan Clauss, à qui il ne reste plus qu'un an de contrat, pourrait quitter le club lensois lors du mercato estival, qui ouvrira officiellement ses portes le 10 juin prochain à minuit.

Le RC Lens attend entre 10 et 15 M€ pour Clauss

L'Olympique de Marseille, l'Olympique Lyonnais, l'OGC Nice, l'Atlético Madrid ou encore Valence surveilleraient notamment de près le piston droit français. Et selon les informations du journal L'Equipe, le RC Lens ne s'opposera pas à un départ de Jonathan Clauss cet été si un club est capable d'aligner entre 10 et 15 millions d'euros. Les courtisans du natif de Strasbourg sont donc prévenus.

