PSG, ASSE, LOSC - Mercato : le RC Lens n’a pas dit son dernier mot pour Kalimuendo

Zapping But! Football Club RC Lens : les joueurs en fin de contrat en 2021

Arnaud Kalimuendo de retour au RC Lens ? Après son prêt réussit la saison passée chez les Sang et Or, le joueur serait toujours suivi par le RCL. Le PSG qui avait finalement décidé de le conserver pour le faire entrer dans la rotation, risque de revoir ses plans avec l’arrivée de Lionel Messi.

Ghisolfi confirme l’intérêt du RCL pour Kalimuendo

Interrogé par la Voix du Nord, le coordinateur sportif du RC Lens, Florent Ghisolfi a confirmé que le RC Lens continue de suivre l’attaquant parisien même s’il n’est pas indispensable. « Le processus n’est pas fini, il a besoin d’une autre étape, Lens ou ailleurs. Lens serait le meilleur, sourit Florent Ghisolfi. Mais ça doit venir de lui. Et nous sommes très satisfaits de l’effectif que nous avons, de nos attaquants : on a ce qu’on recherche devant, la qualité et la complémentarité. » peut-on lire dans le quotidien nordiste. Egalement pisté par l’ASSE et le LOSC, les deux autres clubs français risquent également d’être à l’affut. Affaire à suivre.

