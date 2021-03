RC Lens, PSG - Mercato : Kalimuendo dévoile un indice pour son futur

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Au RC Lens, Arnaud Kalimuendo a lancé sa carrière chez les professionnels. Gros potentiel du centre de formation du PSG, le buteur a engrangé beaucoup d’expérience du côté de Bollaert-Delelis. Depuis la blessure de Ganago, le natif de Suresnes a saisi sa chance. En 21 rencontres de Ligue 1, il a marqué 6 buts et délivré 3 passes décisives. Un rendement qui a convaincu les dirigeants du RC Lens. L’organigramme artésien verrait d’un bon œil l'acquisition définitive de l’international français moins de 21 ans.

Dans 24 heures de Laure Boulleau, émission de Canal +, Arnaud Kalimuendo est revenu sur son choix de rejoindre le promu lensois, l'été dernier : « Un choix de carrière important ? C’est vrai. Je pense que j’ai pris un risque en venant ici. Après, j’étais conscient de mes capacités, je savais que cette année je voulais jouer, énormément jouer, pour montrer ce que je valais. »

Le buteur a pris goût à la pelouse. Sous contrat jusqu’en 2021 dans la capitale française, Kalimuendo est conscient du grand défi qu’il l’attend l'été prochain. Pour son retour au PSG, il veut suivre l’exemple d’un Titi Parisien : « Au PSG c’est très difficile de jouer. Après ce n’est pas impossible non plus, Kimpembe l’a fait. Je parle souvent par message. Il me félicite. Je l’ai revu aussi il n’y a pas longtemps. Est-ce que je lui avait parlé de mon choix ? Oui, je lui en ai parlé énormément. J’ai aussi parlé avec Gana (Gueye), avec Kylian (Mbappé) aussi. J’en ai parlé un peu avec tout le monde. Ils m’ont tous conseillé.» Une petite déclaration qui laisserait un indice sur son avenir... Affaire à suivre !