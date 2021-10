PSG - Mercato : un disciple de CR7 a snobé le LOSC pour le RC Lens !

Zapping But! Football Club RC Lens : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Franck Haise

Arnaud Kalimuendo a voulu revenir au RC Lens cet été après avoir fait le constat qu’il ne jouerait pas au PSG, cette saison, malgré une préparation estivale plutôt réussie. L’attaquant de 19 ans a expliqué son choix en racontant son coup de foudre pour les Sang et Or... bien aidé par le Stade de Reims.

« Je n’ai pas fait attention aux autres offres car j’avais les idées claires. Depuis le début, mon coup de cœur, c’est Lens. Même si de très beaux clubs me voulaient, j’ai fait parler mon cœur », a raconté Kalimuendo dans les colonnes de L’Équipe.

Après avoir expliqué que Cristiano Ronaldo était son idole quand il était gamin - « quand tu as 15 ans, il est une inspiration » - l’attaquant du PSG a expliqué pourquoi l’approche du LOSC en toute fin de mercato n’avait jamais eu de chance d’aboutir. « Mon cœur est sang et or. J'ai beaucoup de valeurs et de reconnaissance. Si j'étais parti chez l'ennemi, à Lille, je me serais trahi, j'aurais trahi ma famille, le club, les supporters et toutes les personnes qui m'ont donné tout cet amour ici. C'est une belle équipe Lille, ce n'est pas la question, a-t-il poursuivi. Je n'ai pas réfléchi. C'était impossible. »

La une du journal L'Équipe du samedi 30 octobre 2021.

🗞 Lire l'édition > https://t.co/NIRLqs6u4D pic.twitter.com/mAiicw4Gqn — L'ÉQUIPE (@lequipe) October 30, 2021