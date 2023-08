PSG, OM, RC Strasbourg - Mercato : un autre cador de Ligue 1 débarque pour Wahi

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Auteur d'une grosse saison dernière avec 19 buts inscrits en 33 matchs de Ligue 1 disputés, l'attaquant de Montpellier, Elye Wahi, dispose d'un bon de sortie de la part de ses dirigeants cet été. Mais à l'heure où ces lignes sont écrites, l'international Espoirs français est toujours un joueur du MHSC. VOIR AUSSI : CONSULTEZ LA FICHE D'ELYE WAHI Le RC Lens se lance aussi sur Wahi Annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain, de l'Olympique de Marseille ou encore du RC Strasbourg, le joueur de 20 ans serait désormais ciblé par un quatrième club de Ligue 1, si l'on en croit les informations de La Voix du Nord. Il s'agirait du RC Lens. Après s'être retiré du dossier menant à l'attaquant de Middlesbrough, Chuba Akpom, le club artésien pourrait se laisser tenter par Elye Wahi, dont le prix a été fixé à environ 40 millions d'euros par les dirigeants héraultais. ⚽ FOOTBALL (Ligue 1) : mercato - Lens



Alors que tout était calé pour l’arrivée de l’attaquant de Middlesbrough, les dirigeants lensois se sont retirés des discussions, les agents d’Akpom négociant en parallèle avec l’Ajax.#foot #football #Ligue1 #RCL https://t.co/YmvMz2L3k5 pic.twitter.com/Nk5ENV25Ig — La Voix des Sports (@lavoixdessports) August 13, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Le RC Lens, qui a toutes les peines du monde pour trouver un remplaçant à Loïs Openda, serait entré dans la danse pour la signature de l'attaquant de Montpellier, Elye Wahi, dont le prix a été fixé à environ 40 millions d'euros par les dirigeants héraultais.

Fabien Chorlet

Rédacteur