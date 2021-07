RC Lens, FC Barcelone - Mercato : Gaël Kakuta futur coéquipier de Lionel Messi ?

Zapping But! Football Club RC Lens : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

La nouvelle était tellement attendue qu'elle est presque passée inaperçue : Gaël Kakuta a signé son contrat de deux ans avec le RC Lens mercredi. Le meneur de jeu, prêté la saison passée par Amiens, avait vu le RCL lever son option d'achat mais il n'avait pas encore signé son nouveau bail. C'est désormais chose faite.

Kakuta pourrait toutefois ne pas rester très longtemps au RC Lens. Selon le compte MSV Foot, le Sang et Or serait dans le viseur de la franchise de Miami en MLS : « Le club intéressé par Gaël Kakuta serait l’Inter Miami, club d’un certain David Beckham. L’équipe américaine ne fera cependant pas d’offre XXL pour convaincre le Lensois de rejoindre la MLS. Affaire à suivre. »

Aux dernières nouvelles, Miami serait la destination choisie par Lionel Messi pour poursuivre sa carrière après le FC Barcelone. Reste à savoir quand précisément...

