RC Lens, FC Nantes - Mercato : Haise annonce une bonne nouvelle pour Kakuta

Le RC Lens aura sans doute fort à faire face à l’AS Monaco demain lors de la 3e journée de Ligue 1 (17h). Si, du côté sportif, Franck Haise peut compter sur l’ensemble de ses forces vives, il doit gérer en parallèle le possible départ de Gaël Kakuta au mercato. Courtisé par le FC Nantes, où Antoine Kombouaré en a fait sa priorité de cette fin de marché estival, le milieu offensif de 31 ans est également apprécié en Arabie Saoudite. Le technicien de 31 ans, lui, sait juste qu’il a repris l’entraînement ! « Je vous ai dit que je n’avais pas eu de discussions avec lui avant la semaine dernière. Je n’en ai pas eu plus parce qu’il ne m’a pas sollicité, a-t-il indiqué en conférence de presse. La bonne nouvelle c’est qu’il a repris l’entraînement cette semaine. Il a pu faire toutes les séances après 25 jours d’indisponibilité. » Kakuta postule à une place dans le groupe en Principauté. Gaël Kakuta postule à une place dans le groupe contre Monaco#RCLens #Lens #TeamLens #ASMRCL #Ligue1 #Ligue1UberEats https://t.co/mu4I2puQW8 — 𝒪𝓃𝓏𝑒𝐿𝑒𝓃𝓈𝑜𝒾𝓈 ❤️💛 (@Onze_Lensois) August 18, 2022

