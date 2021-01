RC Strasbourg - Mercato : le départ imminent de Simakan soulage l'ASSE et le RC Lens

L’AC Milan semble avoir très envie de piocher en France au mercato. Après avoir lancé l’opération Mohamed Simakan au RC Strasbourg, Simone Rovera a assuré hier que Loïc Badé était également une piste crédible cet hiver en cas de refus pour le stoppeur alsacien.

Si ce dossier vient aussi à capoter, le club lombard a encore une cartouche dans sa manche : Fikayo Tomori. « Nouvelle chance pour Fikayo Tomori : l’AC Milan a contacté Chelsea pour le défenseur central, assure le spécialiste des transferts Frabrizio Romano. Tomori accepterait la destination mais la cible principale du Milan reste Mohamed Simakan. Seulement si le deal échoue, Tomori sera une option. »

Gianluca Di Marzio estime que le deal Simakan est justement en bonne voie : « Blessure un peu diplomatique du défenseur de Strasbourg, qui pousse pour la bonne issue de ce transfert. Pour l’été prochain, intérêt concret pour Svanberg. » Thierry Laurey sera donc privé de ses services dimanche contre l'ASSE. Et le RC Lens devrait être tranquille pour l'avenir de Badé.

