RC Lens, Stade Rennais - Mercato : le phénoménal Jackpot des Sang et Or sur Loïc Badé

Si d'aventure, vous souhaitez un jour travailler dans l'univers du football, songez à l'énorme coup réussi par le RC Lens en ce mercato estival. Comme vous le savez, sans doute, le club de l'Artois est en passe de vendre son défenseur central, Loïc Badé, pour le montant ahurissant de 20 millions d'euros au Stade Rennais.

Ahurissant car le joueur était il y a encore quelques mois un défenseur de Ligue 2. Au Havre, précisément, lorsqu'il refusait de prolonger son contrat. Et qu'il ne disputait, sur la saison entière, que 7 petits matches. La cellule recrutement des Sang et Or a donc eu le nez très creux en allant chercher ce défenseur central il y a un an. Lui qui, depuis, a joué 31 rencontres pour le RCL et qui va permettre aux finances du club de passer un cap ô combien important.

Car après le nez creux de la cellule recrutement, il faut bien entendu souligner le phénoménal travail des décideurs lensois qui sont parvenus à négocier avec leurs homologues du Stade Rennais. Gagner 20 millions d'euros sur un transfert, c'est rare. Surtout pour un défenseur encore en L2 il y a treize mois...