RC Lens, Stade Rennais - Mercato : une révélation du RC Strasbourg dans le viseur ?

En dépit des rumeurs qui circulent à son sujet, il est une évidence que l'on pourrait parler de lui lors du prochain mercato estival. Lui, c'est Ismaël Doukouré, le défenseur du RC Strasbourg, qui après avoir quitté Valenciennes pour rejoindre le club alsacien l'été dernier, pourrait de nouveau faire ses valises. Selon une information donnée par Media Foot, deux clubs de Ligue 1, et non des moindres, suivent déjà avec attention son profil. Et pourraient passer à la vitesse supérieure l'été prochain : le RC Lens et le Stade Rennais. Notamment si le club alsacien venait à descendre en Ligue 2. A suivre.

Pour résumer Comme à chaque période de mercato, qu'il soit hivernal ou estival, les rumeurs ne manquent pas. Le RC Lens et le Stade Rennais, au regard de leurs ambitions, n'échappent pas à la règle et suivraient tous les deux un joueur du RC Strasbourg qui monte.

Benjamin Danet

Rédacteur

