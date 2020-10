RC Lens - ASSE (2-0) : Haise fait des annonces fortes sur le mercato

Avec 13 points au compteur après la victoire du jour sur l'AS Saint-Etienne (2-0) et une première place de L1 partagée avec le Stade Rennais, le Racing Club de Lens voit la vie en rose. Ce qui a sûrement joué au moment où les journalistes ont interrogé sur la fin du mercato, dans deux jours, et les multiples pistes concernant les Sang et Or.

Kalimuendo in, Robail out

Concernant l'arrivée en prêt du jeune attaquant parisien Arnaud Kalimuendo, Haise a expliqué : « C’est un bon joueur, je le connais depuis l’an passé, je l’avais vu en Gambardella et je l’ai suivi depuis. C’est un joueur qui nous correspond. On a quatre attaquants mais, d’autant plus avec la blessure d’Ignatius Ganago, on voit qu’en jouant à deux devant, ça peut ne pas être suffisant. Si ce joueur devait nous renforcer, même s’il est jeune (ndlr : 18 ans), je ne serais pas contre. Il y a des discussions. »

Rayon départs, il est question d'un prêt de Gaëtan Robail dans son ancien club de Valenciennes. Là encore, Haise confirme : « Je n’ai pas de nouvelles fraiches sur des choses finalisées. Gaëtan, et je peux le comprendre, cherche à avoir plus de temps de jeu. C’est un joueur de qualité. Il est normal qu’il soit sollicité et qu’il aspire à autre chose. Cela se fait en bonne intelligence. »