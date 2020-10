RC Lens – ASSE : Franck Haise livre déjà quelques indices sur la fin du Mercato

Equipe en forme de Ligue 1, le RC Lens va tenter de poursuivre sa belle série ce samedi (17h, sur Téléfoot) à Bollaert face à l'AS Saint-Etienne. Pour ce match, le dernier avant la fin du Mercato, Franck Haise a fait quelques choix forts et livré des indices sur les éventuels partants des dernières heures.

Robail out, Bayala fait son come-back

En effet, parmi les 20 joueurs convoqués contre les Verts ne figurent pas Gaëtan Robail, dont le nom circule avec insistance en Ligue 2 (au VAFC et surtout à l'EA Guingamp) ainsi qu'Aleksandar Radovanovic, toujours maintenu à l'écart car en partance.

En revanche, un nouveau joueur offensif a réintégré l'effectif : Cyrille Bayala. De retour d'un prêt réussi à l'AC Ajaccio et sur le départ durant tout l'été, le Burkinabé n'a visiblement pas trouvé chaussure à son pied. Sa réintégration signifie qu'on devrait le voir à Lens au moins jusqu'au mois de janvier.

Pour Kalimuendo, il faudra régler ça avec l'équipe de France

Par ailleurs, si le RC Lens veut faire signer Arnaud Kalimuendo (PSG, 18 ans) en prêt cet été, il faudra que les Sang et Or règlent le dossier en Bretagne du côté de Ploufragan. En effet, le jeune attaquant francilien, convoqué en équipe de France U20, n'a pas été autorisé à arriver plus tard au rassemblement pour régler son éventuel départ...

Le groupe du RC Lens face à l'ASSE :

Leca, Farinez – Badé, Boura, Clauss, Fortes, Gradit, Haïdara, Medina – Cahuzac, Doucouré, Kakuta, Mauricio Pereira Da Costa, Perez – Banza, Bayala, Ganago, Jean, Sotoca.