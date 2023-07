RC Lens, ASSE – Mercato : les Sang et Or ont remporté une grosse bataille pour Guilavogui

Cette semaine, le RC Lens a annoncé plusieurs recrues. Parmi elles, Morgan Guilavogui (25 ans), arraché au Paris FC pour 4 M€ et qui va faire le grand saut à l'issue de sa meilleure saison en Ligue 2 (15 buts).

Si les Sang et Or se sont félicités d'avoir recruté l'ancien pensionnaire du centre de formation de l'ASSE, il y avait pas mal de concurrence sur le dossier comme l'a fait savoir l'agent de Morgan Guilavogui, Nicolas Dieuze, au Parisien :

« Il y avait des approches de Ligue 1, de Bundesliga et d’Italie. Mais l’offre la plus concrète venait de Lens. C’était aussi le plus beau projet, on n’a donc pas tergiversé. Pour l’évolution de Morgan, c’est une super étape. Il arrive dans un club qui est dans un cycle vertueux, qui a de vraies valeurs et une identité. Tout collait, aussi bien sportivement qu’en dehors du terrain. La mentalité de Morgan correspond à l’état d’esprit véhiculé par Lens. Dans le foot, on ne sait jamais, mais je n’ai pas trop de doutes sur sa réussite. Le staff de Lens le connaît bien, il l’a bien accueilli et il va lui laisser le temps de franchir ce nouveau palier ».