RC Lens, ASSE - Mercato : les Sang et Or prêts à tenter un gros coup pour un protégé de Puel

A Lens, les dirigeants comme les joueurs ont conscience de réaliser une saison inespérée pour un promu. Une qualification européenne en mai n'empêcherait pas toutes les composantes du club de redoubler de vigilance en 2021/22 pour éviter l'écueil traditionnel de la deuxième saison dans l'élite. Pour ce faire, selon France Bleu, les dirigeants artésiens ont un plan ambitieux pour l'intersaison, consistant à renforcer chaque secteur avec un bon joueur confirmé de Ligue 1.

Un transfert entre 5 et 10 M€ ?

Au niveau du milieu de terrain, les Sang et Or, le directeur sportif, Florent Ghisolfi, en tête, songent à Yvan Neyou. Révélation de la saison stéphanoise, le milieu de terrain franco-camerounais a réalisé une première partie de championnat exceptionnelle avant de baisser en régime depuis janvier. Mais il demeure tout de même un joueur essentiel du onze de Claude Puel.

D'abord prêté par le Sporting Braga, où il ne jouait qu'en réserve, durant l'été, Neyou a été transféré définitivement dès l'automne dans le Forez moyennant une indemnité de 400.000€ et un contrat jusqu'en 2024. Récemment, notre site a révélé que les dirigeants stéphanois voulaient d'ores et déjà le prolonger, ce qui avait suscité l'incompréhension des supporters car il y a des dossiers plus urgents (Debuchy et Hamouma par exemple). L'intérêt du RC Lens pourrait expliquer cette volonté de blinder le contrat du joueur. Selon France Bleu, le RC Lens aurait conscience qu'il faudrait signer un chèque compris entre 5 et 10 M€ pour convaincre l'ASSE de lâcher sa pépite…