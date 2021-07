RC Lens, ASSE - Mercato : un autre club de L1 s'intéresse à Thomas Henry

Zapping But! Football Club RC Lens : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Certes, le Racing Club de Lens n'aurait pas fait de Thomas Henry une priorité au motif que son secteur offensif affiche complet. Mais il n'empêche que son nom est associé au buteur français de l'OH Louvain et que les dirigeants artésiens ne sauraient laisser passer une belle opportunité de se renforcer à moindre coût.

Mais plus les semaines passent, plus la liste des courtisans à l'attaquant de 26 ans formé à Beauvais et notamment passé par le FC Nantes s'allonge. On savait que l'AS Saint-Etienne était également sur les rangs, on apprend ce mercredi via RMC que le FC Metz est également en lice. Trois clubs de Ligue 1 pour un joueur coté à 5 M€ par Transfermarkt, ça devrait occasionner une surenchère.

Le FC Metz semble tout de même avoir de la concurrence sur ce dossier... 🔽 https://t.co/V9plpcLbeI — Let's Go Меtz (@letsgomtz) July 14, 2021