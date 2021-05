RC Lens, ASSE - Mercato : un champion du monde plutôt que Bouanga ?

Zapping But! Football Club RC Lens : les meilleures déclarations de l'année 2020

Bien qu'il ait perdu la 5e place qualificative pour l'Europa League après sa défaite dans le derby (0-3), le Racing Club de Lens réalise une saison 2020/21 exemplaire pour un promu. Et fait preuve d'une grande ambition pour la prochaine, qu'il soit sur la scène continentale ou pas. On en veut pour preuve les noms des joueurs qu'il a ciblés.

Giroud va quitter Chelsea cet été

Il y a d’abord eu l’intérêt pour l’attaquant gabonais de l’AS Saint-Etienne Denis Bouanga. En verve la saison dernière, l’ancien Nîmois a connu un exercice 2020/21 beaucoup plus compliqué, notamment dû au fait que Claude Puel a changé de système et de joueurs plus souvent qu'à son tour. Pas sûr qu'il aurait envie de continuer dans le Forez si l'entraîneur reste en place. Et c'est bien parti pour…

Et ce mardi, Le 10 Sport annonce que les dirigeants artésiens auraient sondé un champion du monde 2018 en la personne d'Olivier Giroud ! Ignoré par Thomas Tuchel à Chelsea, l'attaquant de 34 ans partira cet été. De nombreux clubs ont fait acte de candidature, dont les Turcs de Fenerbahçe. Le Racing a tenté sa chance, même si Giroud a souvent repoussé les avances de clubs français (OL, OM, Bordeaux…) par le passé. Un tel recrutement, même d'un joueur âgé, constituerait un sacré coup de force pour le RCL !