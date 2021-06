RC Lens : bonne nouvelle pour Haise, le LOSC et les Girondins ont failli gâcher la fête

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

C’était dans les tuyaux, c’est désormais officiel : Franck Haise a prolongé. Lié au RC Lens jusqu’en juin 2022, l’actuel entraîneur des Sang et Or a paraphé un nouveau bail d’un an supplémentaire, soit jusqu’en 2023. Pour mémoire, le RC Lens a terminé 7e de la saison écoulée après avoir squatté le Top 5 de L1 pendant la majeure partie de l’exercice. Il aurait néanmoins pu mieux gérer la dernière ligne droite, ce qui laisse quelques regrets à l’intéressé.

« On a perdu, contre Bordeaux, un match qui aurait pu nous emmener en Coupe d’Europe, a-t-il avoué sur le site officiel du Racing. Lors des derbies, on n’a pas réussi à faire un résultat sur un des deux matchs. Mais ce que je regrette le plus, c’est que l’on était à un point d’une qualification, même si ce n’était ni prévu, ni anticipé. Peut-être que ce n’était pas forcément une bonne chose, on ne le saura jamais. Mais j’aurais aimé que l’on finisse 6es pour refaire vivre cela au club, à l’équipe et à beaucoup de joueurs qui ne l’ont jamais disputée. Le regret également de ne pas avoir pu partager ces belles émotions avec le plus grand nombre. »

